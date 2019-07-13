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Beşiktaş'ta ayrılık! Medel'e karşılık Vitor Hugo

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo girdi. İtalyan ekibi, Gary Medel'i transfer etmek isterken, siyah-beyazlılar da 1.87'lik stoperi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta ayrılık! Medel'e karşılık Vitor Hugo

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin kulüplerin borçlarına ilişkin yapılandırma çalışmaları aşamasında, yapılandırma imzasını atan ve borçlarını 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık yeni yapılandırmayla düzene sokmayı hedefleyen Beşiktaş, şimdi de transfer konusunda adımlarını atmaya başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasını kiralık olarak giyen Tlyer Boyd'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Brezilyalı stoper Vitor Hugo oldu. Vida'nın yanına iyi bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, 1.87'lik oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferde yaşanan bir diğer gelişme ise Gary Medel'in İtalya'ya transferinin söz konusu olması. Copa America boyunca Medel'i takip eden Fiorentina'nın bu futbolcu için nabız yokladığı, Beşiktaş'ın da İtalyan kulübünden bonservis ve 1 futbolcu talep ettiği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ KAPIYI 7 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Gary Medel için Beşiktaş'ın talebini yoklayan Fiorentina, 7 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmek için pazarlıklara başlarken, Beşiktaş, İtalyan ekibinden futbolcu talebinde bulundu. Medel transferi için fiyatı aşağıya çekmek isteyen Fiorentina, bu pazarlığa sıcak bakıyor. Ancak Medel'in henüz Fiorentina ile anlaşmaya varmaması, transferi çıkmaza sokan bir diğer durum. Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi, 1.87'lik Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek istiyor. Bunun için girişimlerine başlayan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile son pazarlıkları görüşmeye başladı.

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Beşiktaş'tan gece yarısı transferiBeşiktaş'tan gece yarısı transferi
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Beşiktaş fiorentina İtalya Spor Toto Süper Lig medel Vitor Hugo

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