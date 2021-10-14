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Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 5 eksik

14.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlılar'da beş isim kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 5 eksik
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı kadrosu açıklandı. Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kenan Karaman, N'sakala ve Kevin N'Koudou, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin, Mert, Valentin Rosier, Rıdvan, Montero, Josef de Souza, Salih, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Vida, Serdar, Güven, Umut, Teixeira

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'E KONUK OLUYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman oynamayacak
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic ise riske edilmedi.

Siyah beyazlılarda N'Sakala ise maç kadrosuna alınmadı.

5 FUTBOLCU DÖNDÜ

Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı.

Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı.

Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Başakşehir
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