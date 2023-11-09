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Beşiktaş'ta başkanlığa bir aday daha! Serdal Adalı Bodo/Glimt maçı öncesi resmen açıkladı

09.11.2023 21:44 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü eski 2’nci başkanı Serdal Adalı, 3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olacağının sinyallerini verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı, aralık ayının başında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylık ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında sahasında Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olup olmayacağına ilişkin Adalı, "Bize karşı çok ilgi var. Bu teveccühe kayıtsız kalacak gibi değilim. 1-2 güne kadar kesin kararımızı vereceğiz. Gelen teveccüh beni çok mutlu etti. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda" ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetiminde yer alan Emre Kocadağ’ın aday olmasını doğru bulmadığını da aktaran Serdal Adalı, "4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı" dedi.

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