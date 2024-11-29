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Beşiktaş'ta beklenen karar açıkladı! Mayıs ayına kadar Başkan Hüseyin Yücel...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 21:27
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SON DAKİKA: 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Arat, futbol takımının üst üste aldığı mağlubiyetler ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntıların ardından görev süresini tamamlayamadan istifa etti. Bu ayrılığın ardından siyah - beyazlı kulüpte yönetim kurulu, yapılan toplantıda mayıs ayına kadar görevine devam etme kararı aldı.

Beşiktaş'ta beklenen karar açıkladı! Mayıs ayına kadar Başkan Hüseyin Yücel...

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu kararını verdi.

YÖNETİM KURULU KARARINI VERDİ

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Geçici başkan olarak atanan Hüseyin Yücel'in liderliğinde, yönetim kurulu, Hasan Arat'ın ayrılığının ardından Mayıs ayına kadar görevine devam etme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hasan arat
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