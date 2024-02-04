Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi mutlu sonla bitti! Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Joe Worrall sezon sonuna kadar kiralandı

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi gerçekleşti. İngiltere Premier Lig ekibinin tecrübeli oyuncusu Joe Worrall ile anlaşan siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

600 BİN EURO MAAŞ

Beşiktaş Kulübü, Nottingham Forest de forma giyen Joe Worrall konusunda kulübü ile anlaşma sağlandı. Kiralama ücreti ödenmeyecek yıldız oyuncunun yıllık maaşı 600 bin euro civarında olması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Nottingham Forest, Finansal Fairplay sürecinden sıyrılmak için oyuncuyu elden çıkarmak istiyordu. Bunu fırsat bilen Beşiktaş, Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Joe Worrall'ı kısa sürede ikna ederek anlaşmayı tamamladı.





