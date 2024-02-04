SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi mutlu sonla bitti! Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Joe Worrall sezon sonuna kadar kiralandı

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi mutlu sonla bitti! Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Joe Worrall sezon sonuna kadar kiralandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 18:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Joe Worrall transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. İngiliz stoperi sezon sonuna kadar kiralayan siyah-beyazlılar, Nottingham Forrest kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi mutlu sonla bitti! Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Joe Worrall sezon sonuna kadar kiralandı
Joe Worrall

Joe Worrall

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi gerçekleşti. İngiltere Premier Lig ekibinin tecrübeli oyuncusu Joe Worrall ile anlaşan siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

600 BİN EURO MAAŞ

GFf_XhJW0AADnpq

Beşiktaş Kulübü, Nottingham Forest de forma giyen Joe Worrall konusunda kulübü ile anlaşma sağlandı. Kiralama ücreti ödenmeyecek yıldız oyuncunun yıllık maaşı 600 bin euro civarında olması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

GFgDqFJXcAAAJec

Nottingham Forest, Finansal Fairplay sürecinden sıyrılmak için oyuncuyu elden çıkarmak istiyordu. Bunu fırsat bilen Beşiktaş, Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Joe Worrall'ı kısa sürede ikna ederek anlaşmayı tamamladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan aldığı hediye karşısında kahkahaya boğuldu!Arda Turan aldığı hediye karşısında kahkahaya boğuldu!
G.Saray'a dönemeden kaptılar! O haberi alan peşine düştüG.Saray'a dönemeden kaptılar! O haberi alan peşine düştü
Son maçta kadroya alınmamıştı! F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyorSon maçta kadroya alınmamıştı! F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş nottingham forest Joe Worrall sezon beşiktaş, kulübün
En Çok Okunan Haberler
'Dilber' Bahçeli'nin de diline düştü! "Komplo emaresidir"

'Dilber' Bahçeli'nin de diline düştü! "Komplo emaresidir"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

Muslera efsanesi sona eriyor!

Muslera efsanesi sona eriyor!

Son maçta kadroya alınmamıştı! F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor

Son maçta kadroya alınmamıştı! F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor

''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''

''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''

Pendikspor ligin tozunu atmaya başladı!

Pendikspor ligin tozunu atmaya başladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.