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Beşiktaş'ta bir turist, kadını güpegündüz darp etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 21:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta yabancı uyruklu erkek şahıs kaldırımda birlikte yürüdüğü iki Türk kız arkadaşından birini güpegündüz sokak ortasında darp etti. Kadına tekme ve yumruklarla saldıran şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.20 sıralarında Beşiktaş Akaretler’de meydana geldi.

İddiaya göre, megakentin gözde semtindeki cadde üzerinde kaldırımda yürüyen iki Türk kadın ile yabancı uyruklu bir erkek şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, kadınlardan birini itmeye başladı. Kadının bağırarak karşılık vermesi üzerine şahıs, bu kez yumruk ve tekmeler atarak cadde ortasında güpegündüz kadını darp etti. Darp edilen kadın aldığı darbeler sonrasında şahsa vurarak ve iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak şahıs yine fiziki şiddet uygulayarak kadına vurdu. Kavgayı gören ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak kadının yanına geldi. Vatandaşlar tarafından ayrılan taraftan tekrar kaldırımdan Dolmabahçe istikametine devam etti.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADINA ŞİDDET UYGULANDI, OLACAK BİR İŞ DEĞİL"

Olayı gören terzi Nurettin Erkaya, “İçerideyken buradan gürültülü sesler geldi. Dışarıya çıkıp baktığımda kavga olduğunu gördüm. Erkek bayana saldırıyordu, tekme ve yumruk attı. Ayırmaya giderken ayrıldılar ve devam ettiler. Kavgadan sonra ileride marketin önünde şahıs bayanı cama itmiş. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. Erkek olan yabancı, bayanlarda Türkçe konuşuyordu. Buradan yine sakindi, başka yerde yapmış olsa döverlerdi. Kadına şiddet uygulandı, olacak bir iş değil. Bir erkeğin bayana o şekilde davranması doğru değil” dedi.

Polis ekipleri saldırgan turisti yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş kadın darp turist

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