Beşiktaş'ta Ciro Immobile gol sayısını 15’e çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki golcü oyuncusu mücadelenin 62. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. Tecrübeli santrfor bu golle Süper Lig’de 15. golüne ulaştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Immobile, 90 dakika sahada kaldı.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 28 müsabakada 15 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.