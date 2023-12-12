Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin menajerinden tehditkar açıklama! ''Tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz''

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı 3-1 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlılarda 5 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Bu isimlerin başında gelen Eric Bailly'nin menajeri açıklamalarda bulundu.

"TEPKİMİZİ GÖSTERMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Manchester United'dan sezon başında bedelsiz transfer edilen Eric Bailly'nin menajeri BBC'ye konuştu.

Eric Bailly'nin haklarının ihlal edildiğini dile getiren Rafaela Pimenta, "Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

HASAN ARAT: "TEKLİFLER GELMESİ HALİNDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız. Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





