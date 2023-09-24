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  4. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes şoku! Kayserispor maçında kadrodan çıkarıldı... Şenol Güneş: Ben de bilmiyordum

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes şoku! Kayserispor maçında kadrodan çıkarıldı... Şenol Güneş: Ben de bilmiyordum

24.09.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadele öncesi Gedson Fernandes şoku yaşandı. İşte detaylar...

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Gedson Fernandes, bu maçın kadrosunda yer almadı.

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17:00 19'
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 0
Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor

KADRODAN ÇIKARILDI

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Gedson'un son oynanan Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gedson yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.

"BEN DE SİZDEN ÖĞRENDİM"

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Konuyla alakalı olarak maç öncesi konuşan Şenol Güneş "Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!"

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