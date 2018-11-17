Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi

Rizespor maçında sakatlanan gurbetçi oyuncu son iki haftada forma giyemedi. İşin kötüsü Töre’nin sahalara dönüş tarihi de belli değil. Normal şartlarda benzer sakatlıklardan 3 haftada geri dönülürken, Töre’nin milli aradan sonra oynanacak A.Gücü maçına yetişme ihtimali görünmüyor. Töre’nin 2016 yılında kulüp doktoru Sarper Çetinkaya’dan habersiz eski kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından yapılan operasyonundan sonra bir daha eski haline gelememesi dikkat çekiyor.

(FOTOSPOR)

