SPOR

Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

Gökhan Töre, Beşiktaş’ın başına dert olmaya devam ediyor…

Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi

Rizespor maçında sakatlanan gurbetçi oyuncu son iki haftada forma giyemedi. İşin kötüsü Töre’nin sahalara dönüş tarihi de belli değil. Normal şartlarda benzer sakatlıklardan 3 haftada geri dönülürken, Töre’nin milli aradan sonra oynanacak A.Gücü maçına yetişme ihtimali görünmüyor. Töre’nin 2016 yılında kulüp doktoru Sarper Çetinkaya’dan habersiz eski kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından yapılan operasyonundan sonra bir daha eski haline gelememesi dikkat çekiyor.

(FOTOSPOR)

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevapBeşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig gökhan töre

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Galatasaray Ribery için Bruno Heiderscheid'in açtığı davanın sonuçlandığını açıkladı

Galatasaray Ribery için Bruno Heiderscheid'in açtığı davanın sonuçlandığını açıkladı

Beşiktaş'ta deprem! TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş'ta deprem! TFF'ye şikayet etti

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı! 2.5 yıllık imza

Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı! 2.5 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikret Orman başkanlığa yeniden aday

Fikret Orman başkanlığa yeniden aday

Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi

Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL

Beşiktaş'ta deprem! TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş'ta deprem! TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.