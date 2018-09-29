Beşiktaş'ta Graziano Pelle sesleri

Golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden harekete geçti. Negredo'nun ayrılmasının ardından Larin ilk 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemedi için Şenol Güneş'in golcü transferi için rapor verdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinde Shandong Luneng forması giyen İtalyan golcü Graziano Pelle için devreye girdi. Pelle için Şenol Güneş'in onayını alan transfer komitesi deneyimli futbolcu ile ön protokol imzalamak için temasa geçti. Beşiktaş, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek ve bonservisi elinde olacak olan Pelle'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
(AKŞAM)
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