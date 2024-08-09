Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kiralık olarak takımdan ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta tranfer çalışmaları yeniden hızlandı. Elindeki forma giyemeyen oyuncuları çıkartmak isteyen siyah-beyazlılar iki oyuncusuyla daha yolları ayırdı.

KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLDU

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ı Kayserispor’a kiraladı. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

AMIR DE RİZESPOR'A GİDİYOR

Beşiktaş ve Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.