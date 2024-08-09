SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kiralık olarak takımdan ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kiralık olarak takımdan ayrılıyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.08.2024 18:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının ardından takımdan ayrılacak oyuncular netleşti. Forma şansı bulamayan Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a kiralandı. Amir Hadziahmetovic ise Rizespor'a kiralanmak üzere...

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kiralık olarak takımdan ayrılıyorlar...
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta tranfer çalışmaları yeniden hızlandı. Elindeki forma giyemeyen oyuncuları çıkartmak isteyen siyah-beyazlılar iki oyuncusuyla daha yolları ayırdı.

KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLDU

GUid98MXMAA3_zD

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ı Kayserispor’a kiraladı. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

AMIR DE RİZESPOR'A GİDİYOR

GUjBBP8XMAA7124

Beşiktaş ve Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kayserispor Kartal Kayra Yılmaz Amir Hadziahmetovic beşiktaş rizespor
En Çok Okunan Haberler
Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Mauro Icardi'den şaşırtan hareket!

Mauro Icardi'den şaşırtan hareket!

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Vargas ve Ebrar'ı hedef aldı, bu kez sert kayaya çarptı!

Vargas ve Ebrar'ı hedef aldı, bu kez sert kayaya çarptı!

''Ahlaksızlar! Sizi girdiğiniz yerden çıkartmasını biliriz"

''Ahlaksızlar! Sizi girdiğiniz yerden çıkartmasını biliriz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.