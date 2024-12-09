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Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmileşti! Serdal Adalı açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 21:14
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Olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda Hüseyin Yücel'in ardından Serdal Adalı da 29 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmileşti! Serdal Adalı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel'in ardından Serdar Adalı da adaylığını açıkladı.

CUMA GÜNÜ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK!

Beşiktaş başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, başkanlık dönemine ilişkin yol haritası ve vaatlerini 13 Aralık Cuma günü yapacağı basın toplantısı ile açıklayacağını belirtti.

Serdal Adalı'nın adaylık açıklaması sosyal medya hesabından geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Büyük Beşiktaş camiası...

Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.

Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım.

Aslolan Beşiktaş'tır, Saygılarımla..."

Anahtar Kelimeler:
aday başkanlık beşiktaş
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