Beşiktaş'ta işler karıştı! Serdal Adalı; Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'i gerekirse savcılığa vereceğini açıkladı!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Hüseyin Yücel ve Hasan Arat için Sports Digitale'e olay yaratan bir açıklamada bulundu.

"HASAN ARAT'I SAVCILIĞA VERECEĞİM"

"Hesaplara bakacağım. Şu dinlediğim hadiselerin yüzde 1'ini göreyim, ibra da etmeyeceğim. Savcılığa da vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım. Konu Beşiktaş oldu mı kimseyi tanımam."

"BUNDA BİR MANTIK BULAMIYORUM"

"Serdal Adalı: "Ben 10 M€'yu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin Bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık da bulamıyorum. Ben neden kaybettiğimde bağışlayayım. Futbol takımının 3 aylık mı alacağı var, yarın beraber yollayalım muhasebeye. Açık artırmaya çıktı mı zararlı çıkar. Ben rakibin yarattığı borcu ödemek için aday oluyorum."