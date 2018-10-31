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Beşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla saha içinde kısa bir toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı futbolcular idmanda, istasyon, dar alanda pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından, kanat organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona ererken, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular idmanın bu bölümüne katılmadı.

Çift kale maçı, Loris Karius, Pepe, Jeremain Lens, Cyle Larin, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Gary Medel'den oluşan siyah takım kazandı.

Lens korkuttu

Çift kale maç esnasında Caner Erkin'in eli yüzüne gelen Jeremain Lens, saha içinde sakatlık yaşadı.

Kenara gelen Hollandalı futbolcu, doktorların müdahalesinin ardından oyuna geri döndü.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre idmana katılmazken, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma salonda çalıştı. Dorukhan Toköz'ün ise dinlendirildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jeremain Lens Spor Toto Süper Lig

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