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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, Trabzonspor'a 6 aylığına kiralanmak üzere...

30.12.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız oyuncu için gelecek teklifleri kabul edecek olan Beşiktaş yönetimi her takımla masaya oturmaya hazır...

Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier, Süper Lig deviyle masaya oturdu. Siyah-beyazlılardan devre arasında ayrılması planlanan yıldız oyuncu için Trabzonspor devreye girdi ve görüşmelere başladı.

ABDULLAH AVCI İSTİYOR

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Trabzonspor'da sağ bek mevkisinde oluşan problemi Rosier ile kapatmak isteyen Abdullah Avcı, bordo-mavili yönetime kararını aktardı. Beşiktaş ile iyi ilişkileri olan Trabzonspor yönetimi de vakit kaybetmeden bu durumu siyah-beyazlılara bildirdi.

TRABZONSPOR KİRALAMAK İSTİYOR

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Sezon sonuna kadar 6 aylığına Rosier'i kiralamak isteyen bordo-mavililer, Beşiktaş'ın istediği 6 milyon euro bonservis bedelini şu an için ödeyemeyeceğini de yapılan görüşmede aktardı. Rosier'in kararına göre bu transfer önümüzdeki günlerde şekillenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Valentin Rosier beşiktaş Süper Lig sezon bıraktı süper li
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