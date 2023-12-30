Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, Trabzonspor'a 6 aylığına kiralanmak üzere...

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier, Süper Lig deviyle masaya oturdu. Siyah-beyazlılardan devre arasında ayrılması planlanan yıldız oyuncu için Trabzonspor devreye girdi ve görüşmelere başladı.

ABDULLAH AVCI İSTİYOR

Trabzonspor'da sağ bek mevkisinde oluşan problemi Rosier ile kapatmak isteyen Abdullah Avcı, bordo-mavili yönetime kararını aktardı. Beşiktaş ile iyi ilişkileri olan Trabzonspor yönetimi de vakit kaybetmeden bu durumu siyah-beyazlılara bildirdi.

TRABZONSPOR KİRALAMAK İSTİYOR

Sezon sonuna kadar 6 aylığına Rosier'i kiralamak isteyen bordo-mavililer, Beşiktaş'ın istediği 6 milyon euro bonservis bedelini şu an için ödeyemeyeceğini de yapılan görüşmede aktardı. Rosier'in kararına göre bu transfer önümüzdeki günlerde şekillenecek.





