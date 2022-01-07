Beşiktaş'ta koronavirüs adeta patlak verdi! 2 kişi daha pozitif

Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin de testi pozitif çıkmıştı. Ondan önce de 3 futbolcunun karantinada olduğu biliniyordu. Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş'ta toplam vaka sayısı 6 oldu.
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
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