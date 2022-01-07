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Beşiktaş'ta koronavirüs adeta patlak verdi! 2 kişi daha pozitif

07.01.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş'ta toplam vaka sayısı 6 oldu.

Beşiktaş'ta koronavirüs adeta patlak verdi! 2 kişi daha pozitif

Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin de testi pozitif çıkmıştı. Ondan önce de 3 futbolcunun karantinada olduğu biliniyordu. Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş'ta toplam vaka sayısı 6 oldu.

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İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Beşiktaş Futbol Kulübü
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