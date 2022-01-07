SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika... Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Son dakika... Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

07.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Antalyaspor'u Süper Kupa'da mağlup ederek 3 kupanın birden sahibi olmayı başardı. Bunun yanında Beşiktaş'ta koronavirüs patlak verdi. Son olarak Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de pozitif çıkmasıyla işler bir hayli karıştı. Hasta sayısı artan Beşiktaş başta olmak üzere bir takım maça çıkamayacak hale gelirse TFF talimatına göre hükmen yenik sayılacak. Bu olayın duyulmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin talimatına sosyal medyada tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika... Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Beşiktaş'ta Antalyaspor'u yenerek alınan Süper Kupa'nın mutluluğu yarım kalabilir... Beşiktaş'ta 3 pozitif futbolcu bulunurken son olarak Teknik Direktör Önder Karaveli de pozitif çıktı. Bunun yanında henüz açıklanmayan birçok oyuncusunun da üst solunum yollarında rahatsızlık bulunduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca gözler TFF'nin talimatnamesine döndü. TFF'nin koronavirüs talimatı maça çıkamayan takım için hükmen mağlubiyet kararı verilmesini öngörüyor.

SÜPER KUPA ÖNCESİ BAŞLADI

hqhq

Beşiktaş'ta Antalyaspor ile yapılan Süper Kupa karşılaşması öncesi Oğuzhan Özyakup testi pozitif çıktığı için Katar'a götürülmedi. Doha'da korona olan Rachid Ghezzal ve şüphe bulunan Mehmet Topal da özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

ÖNDER KARAVELİ DE OLDU

1051731398_0_0_880_495_1920x0_80_0_0_21a8d916211f70656d39c318a984c59b

Siyah beyazlılar, Teknik Direktörü Önder Karaveli ile birlikte 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimler 7 gün karantinada kalacağından Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKAMAZSA NE OLUR?

besiktas_antrenmani_10_9afdc_v

Hali hazırda 3 futbolcusuna kesin Covid-19 tanısı konulan ve birçok oyuncusunda üst solunum yollarında rahatsızlık bulunduğu belirtilen Beşiktaş'ı, hastalığın daha da yayılması ve sahaya çıkacak oyuncu bulunmaması durumunda büyük bir tehlike bekliyor. TFF'nin talimatlarına göre bir takım maça çıkamazsa hükmen yenilgi kararı veriliyor.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR...

Beşiktaş taraftarıyla birlikte diğer takımın taraftarları da artan koronavirüs vakaları nedeniyle liglerin ertelenmesini istiyor. Olası bir durumda hükmen mağlubiyetin de adil olmadığını savunan taraftarlar TFF'nin bu talimatının değiştirilmesini talep ediyor.

İŞTE TFF'NİN TALİMATI

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Taraftarı çılgına çeviren paylaşım!Taraftarı çılgına çeviren paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan...

Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.