Son dakika... Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Beşiktaş'ta Antalyaspor'u yenerek alınan Süper Kupa'nın mutluluğu yarım kalabilir... Beşiktaş'ta 3 pozitif futbolcu bulunurken son olarak Teknik Direktör Önder Karaveli de pozitif çıktı. Bunun yanında henüz açıklanmayan birçok oyuncusunun da üst solunum yollarında rahatsızlık bulunduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca gözler TFF'nin talimatnamesine döndü. TFF'nin koronavirüs talimatı maça çıkamayan takım için hükmen mağlubiyet kararı verilmesini öngörüyor.

SÜPER KUPA ÖNCESİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta Antalyaspor ile yapılan Süper Kupa karşılaşması öncesi Oğuzhan Özyakup testi pozitif çıktığı için Katar'a götürülmedi. Doha'da korona olan Rachid Ghezzal ve şüphe bulunan Mehmet Topal da özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

ÖNDER KARAVELİ DE OLDU

Siyah beyazlılar, Teknik Direktörü Önder Karaveli ile birlikte 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimler 7 gün karantinada kalacağından Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKAMAZSA NE OLUR?

Hali hazırda 3 futbolcusuna kesin Covid-19 tanısı konulan ve birçok oyuncusunda üst solunum yollarında rahatsızlık bulunduğu belirtilen Beşiktaş'ı, hastalığın daha da yayılması ve sahaya çıkacak oyuncu bulunmaması durumunda büyük bir tehlike bekliyor. TFF'nin talimatlarına göre bir takım maça çıkamazsa hükmen yenilgi kararı veriliyor.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR...

Beşiktaş taraftarıyla birlikte diğer takımın taraftarları da artan koronavirüs vakaları nedeniyle liglerin ertelenmesini istiyor. Olası bir durumda hükmen mağlubiyetin de adil olmadığını savunan taraftarlar TFF'nin bu talimatının değiştirilmesini talep ediyor.

İŞTE TFF'NİN TALİMATI

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.



