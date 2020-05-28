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Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nde Futbol Takımı'na yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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