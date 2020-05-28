Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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