Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor! Şimdi de Başakşehir'e mağlup oldular...

Trendyol Süper Lig'de 31.hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Ligde gözünü üçüncü sıraya diken siyah-beyazlı ekip bu maçı kazanıp, Samsunspor'u geçmek istiyordu. Son haftalarda ortaya koyduğu kötü performansı devam ettiren Beşiktaş, evinde Başakşehir'e de 2-0 yenilerek taraftarını üzdü.

YUSUF SARI ŞOV YAPTI

Başakşehir'in attığı goller maçın ikinci yarısında geldi. Deplasman ekibinde forma giyen Yusuf Sarı'yı durduramayan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZON YEDİNCİ KEZ YENİLDİLER

Son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, bu sezonki 7. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.