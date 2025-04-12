SPOR

74
68
51
48
47
42
39
39
39
39
37
36
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor! Şimdi de Başakşehir'e mağlup oldular...

Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor! Şimdi de Başakşehir'e mağlup oldular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 20:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidiş son sürat devam ediyor. Başakşehir karşısında da istenilen oyunu ortaya koyamayan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor! Şimdi de Başakşehir'e mağlup oldular...

Trendyol Süper Lig'de 31.hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Ligde gözünü üçüncü sıraya diken siyah-beyazlı ekip bu maçı kazanıp, Samsunspor'u geçmek istiyordu. Son haftalarda ortaya koyduğu kötü performansı devam ettiren Beşiktaş, evinde Başakşehir'e de 2-0 yenilerek taraftarını üzdü.

YUSUF SARI ŞOV YAPTI

GoWjmamXEAAifnX

Başakşehir'in attığı goller maçın ikinci yarısında geldi. Deplasman ekibinde forma giyen Yusuf Sarı'yı durduramayan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZON YEDİNCİ KEZ YENİLDİLER

7

Son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, bu sezonki 7. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

e06e2148-0740-44c3-a9db-0a7d65ce7eea

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

670e0f4d-bd2b-4177-8728-17592de8efaa

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 2
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

Milli güreşçi Kerem Kamal, 2'nci Avrupa şampiyonluğunu elde ettiMilli güreşçi Kerem Kamal, 2'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Göztepe'de hasret tam 10 maça çıktı!Göztepe'de hasret tam 10 maça çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan açıklama geldi

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan açıklama geldi

Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho'ya küfürlü cevap! "Okan Buruk'a yaptığını bana yapsa onu..."

Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho'ya küfürlü cevap! "Okan Buruk'a yaptığını bana yapsa onu..."

Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti!

Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.