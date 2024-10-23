Beşiktaş'ta mali tablo alarm veriyor! Eski Beşiktaş Kongre Üyesi Umut Şenol'dan dikkat çeken açıklamalar

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin ardından başkanlığa Hasan Arat için Eski Beşiktaş Kongre Üyesi Umut Şenol dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ YÖNETİMİ 4 YILDA BORCU DÜŞÜRDÜ

Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman'dan görevi devraldığında kulübün borcunun 470 milyon dolar olduğunu ve personelin 5 aydır maaş alamadığını öne süren Şenol, Çebi yönetiminin bu borcu 4 yılda 270 milyon dolara düşürdüğünü giderken de kasada günü geçmiş hiç borç bırakmayarak, 150 Milyon TL ile yönetimi devrettiğini açıkladı.

MALİ TABLO KARANLIK

Umut Şenol mevcut durumda Arat yönetiminin bu borcu 12.5 milyar TL'ye çıkardığını ve sermaye artırımı da yaptığını belirterek mali tablonun çok kötü bir halde olduğunu vurguladı.

Şenol açıklamasında "Hasan Arat yönetimi güncel borcunu açıklarken, Mayıs ayından sonra yaptıkları harcamaları işin içine katmamış. Bu haliyle bile 350 milyon Dolar'a çıkmış. Mayıs ayından sonrakiler eklenirse yaklaşık 466 milyon Dolar'a çıkacak. Ahmet Nur Çebi'nin 4 yılda erittiği borç kısa bir matematik hesabıyla 1 yılda 2 katına çıkıyor." dedi.