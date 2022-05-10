Beşiktaş'ta Michy Batshuayi kararı verildi! Valerien Ismael tutacak mı?

Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmalarına başlandı. Siyah - beyazlılar, sezon genelinde gol yollarında yaşanan problemi çözmek için ilk adımı attı.

ISMAEL, BİLETİNİ KESTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbideki kötü performansı sonrası sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile kesin olarak yola devam etmeme kararı aldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe karşısında bekleneni veremeyen ve bir de penaltı kaçıran Batshuayi taraftarların da büyük tepkisini çekti.

"BİZE GOL ATACAK FORVET LAZIM"

Ismael derbi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Yeni sezonda bize düzenli gol atacak bir forvet lazım" demişti.

