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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi kararı verildi! Valerien Ismael tutacak mı?

10.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kaçıran ve maç boyunca istenen performansı gösteremeyen Michy Batshuayi, eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Belçikalı yıldız hakkındaki kararını verdi.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi kararı verildi! Valerien Ismael tutacak mı?
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmalarına başlandı. Siyah - beyazlılar, sezon genelinde gol yollarında yaşanan problemi çözmek için ilk adımı attı.

ISMAEL, BİLETİNİ KESTİ

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbideki kötü performansı sonrası sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile kesin olarak yola devam etmeme kararı aldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

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Fenerbahçe karşısında bekleneni veremeyen ve bir de penaltı kaçıran Batshuayi taraftarların da büyük tepkisini çekti.

"BİZE GOL ATACAK FORVET LAZIM"

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Ismael derbi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Yeni sezonda bize düzenli gol atacak bir forvet lazım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Chelsea Michy Batshuayi
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