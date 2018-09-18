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Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a transferi sonrasında gözler, Kartal’ın golcülerine çevrildi. Siyah-Beyazlılar’da perşembe günkü Sarpsborg mücadelesiyle birlikte Negredo’nun ilk 11’deki yerini Vagner Love’ın alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

Siyah-Beyazlılar’da ortaya koyduğu performansla bir türlü bekleneni veremeyen Alvaro Negredo’da beklenen oldu... Beşiktaş formasını son olarak Yeni Malatyaspor karşısında giyen İspanyol forvet, önceki akşam yolunu tuttuğu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’la anlaştı. Tecrübeli futbolcunun ayrılığından Beşiktaş’ın 1.5 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Negredo’nun ise yeni kulübünden yıllık 7 milyon Euro alacağı bildirildi.

Hücumda 1 numara

Beşiktaş’ta Negredo’nun ayrılığı sonrasında transferin Süper Lig için kapalı olm ası sebebiyle Ocak ayına kadar bir takviye harekâtı yapılamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Sarpsborg’la oynayacakları karşılaşmadan itibaren Alvaro Negredo’nun ilk 11’deki yerini takımın bir diğer yıldız forveti Vagner Love’a verecek. Kara Kartal’da bu sezon 4 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen Love, takımın 1 numaralı forveti olacak.

Yeni forvet Babel!

Güneş’in, Vagner Love’ı Sarpsborg’la oynanacak mücadelede deneyeceği, bu karşılaşmada sergileyeceği performansa göre Sambacı’ya pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde de görev vermesi bekleniyor. Öte yandan forvet hattında Love dışında; Cyle Larin ve Mustafa Pektemek’i de bulunduran teknik direktör Şenol Güneş’in, bu isimlerden istediği verimi alamaması halinde Ryan Babel’i de forvet hattına çekebileceği konuşuluyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş Spor Toto Süper Lig sarpsborg UEFA Avrupa Ligi

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