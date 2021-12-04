SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Nkoudou 2 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta Nkoudou 2 ay sahalardan uzak kalacak

04.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Nkoudou'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Nkoudou 2 ay sahalardan uzak kalacak
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kevin Nkoudou'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Öte yandan alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Beşiktaş'a N'koudou şokuBeşiktaş'a N'koudou şoku
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Burak Elmas'tan Nihat Özdemir açıklaması

Burak Elmas'tan Nihat Özdemir açıklaması

Barcelona'nın teklifini reddetti!

Barcelona'nın teklifini reddetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Canlı yayında ölüm nedenini açıkladı

Canlı yayında ölüm nedenini açıkladı

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.