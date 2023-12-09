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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın derbi planı ortaya çıktı!

09.12.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın derbi planı ortaya çıktı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba izledi.

GEDSON-SALİH VE HADZİAHMETOVİC KİLİT ROLDE

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Savunmanın önünde yer alan orta saha oyuncularına da önemli görevler yükleyen Rıza Çalımbay, özellikle Gedson, Salih ve Hadziahmetovic’e önemli roller yükledi. Gol yememeyi hedef gösteren tecrübeli çalıştırıcı, maçın ilerleyen dakikalarında bulduğu gol veya gollerle mücadeleyi kazanmayı planlıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında, bu akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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