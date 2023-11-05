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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar için açıklama geldi! Dönüş tarihi...

05.11.2023 19:32 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi yardımcı antrenör Hari Vukas yaptığı değerlendirmede sakatlığı bulunan Aboubakar'ın da son durumuna dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar için açıklama geldi! Dönüş tarihi...
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulunurken, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın da son durumuna dair konuştu.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

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Hari Vukas açıklamasında "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

"HAZIR DEĞİL"

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Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuşan Vukas, "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.

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