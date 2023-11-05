Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar için açıklama geldi! Dönüş tarihi...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulunurken, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın da son durumuna dair konuştu.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Hari Vukas açıklamasında "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

"HAZIR DEĞİL"

Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuşan Vukas, "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.





