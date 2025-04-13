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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmen açıklandı.. Yıldız isim derbiyi kaçırabilir

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 17:15
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız ismi Ernest Muçi'nin son durumuna dair Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmen açıklandı.. Yıldız isim derbiyi kaçırabilir
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mücadeleye ilk 11'de başlamasına rağmen sakatlığı nedeniyle yerini Joao Mario'ya bırakan Ernest Muçi'nin son durumuna ilişkin Siyah Beyazlılar'dan açıklama geldi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

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"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ernest Muçi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR!

En az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arnavut futbolcunun 4 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi de zor görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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