Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmen açıklandı.. Yıldız isim derbiyi kaçırabilir

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mücadeleye ilk 11'de başlamasına rağmen sakatlığı nedeniyle yerini Joao Mario'ya bırakan Ernest Muçi'nin son durumuna ilişkin Siyah Beyazlılar'dan açıklama geldi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ernest Muçi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR!

En az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arnavut futbolcunun 4 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi de zor görünüyor.