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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy doğru yoldan şaşmıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2024 22:29
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Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltti.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy doğru yoldan şaşmıyor!
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 18. dakikasında takımının tek golünü kaydetti ve ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti. Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

11 GOL, 3 ASİST

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

Karadeniz ekibi karşısında mücadeleye 11’de başlayan Semih, 90 dakika sahada kaldı.

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Semih Kılıçsoy beşiktaş Süper Lig sezon beşiktaş, süper li
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