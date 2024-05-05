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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için olay yaratan iddia! Manchester City rekor parayı ödemeye hazır

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 09:59
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Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy'a teklif yağıyor. İngiliz ekipleri genç oyuncu için adeta sıraya girmiş durumda. Önümüzdeki sezon da takımda kalması beklenen Semih Kılıçsoy için gemilere yakan Manchester City'nin devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için olay yaratan iddia! Manchester City rekor parayı ödemeye hazır
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Türk futbolunun gelecekteki en iyi oyuncuları arasında gösterilen Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 20 maçta 10 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren genç oyuncunun adı İngiltere'ye kadar uzandı.

MANCHESTER CITY DEVREDE

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy, EURO2024 sonrası Manchester City yolcusu olacak.

30 MİLYON EURO

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Beşiktaş'a 30 milyon euro ödemeye hazır olan Manchester City, Semih Kılıçsoy'u da ikna etmiş durumda. İngiliz basını, EURO2024 sonrası net adımları atacak.

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