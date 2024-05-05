Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için olay yaratan iddia! Manchester City rekor parayı ödemeye hazır

Türk futbolunun gelecekteki en iyi oyuncuları arasında gösterilen Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 20 maçta 10 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren genç oyuncunun adı İngiltere'ye kadar uzandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy, EURO2024 sonrası Manchester City yolcusu olacak.
Beşiktaş'a 30 milyon euro ödemeye hazır olan Manchester City, Semih Kılıçsoy'u da ikna etmiş durumda. İngiliz basını, EURO2024 sonrası net adımları atacak.