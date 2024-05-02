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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ünü İngiltere'ye kadar dayandı! Dünya devleri 30 milyon euro ödemeye hazır

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 20:17
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Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy'a teklif yağıyor. İngiliz ekipleri genç oyuncu için adeta sıraya girmiş durumda. Önümüzdeki sezon da takımda kalması beklenen Semih Kılıçsoy için gemilere yakan İngiliz kulüpleri 30 milyon euro bonservisi gözden çıkarttı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ünü İngiltere'ye kadar dayandı! Dünya devleri 30 milyon euro ödemeye hazır
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Türk futbolunun gelecekteki en iyi oyuncuları arasında gösterilen Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 20 maçta 10 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren genç oyuncunun adı İngiltere'ye kadar uzandı.

ARSENAL, TOTTENHAM VE WEST HAM

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İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Arsenal, Tottenham ve West Ham, Semih Kılıçsoy'u takip eden çok sayıda kulüp arasında yer alıyor. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu yaz 25-30 M€ civarında bir bedelle transfer olabilir.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEYE NİYETLİ DEĞİL

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Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istediği için Semih'i bırakmak istemiyor. 1 yıl daha kadroda tutup gelecek yılın sonunda takımdan gitmesine izin verilmesi beklenen Semih için istenen bonservis 38 milyon euro civarında...

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