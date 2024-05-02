Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ünü İngiltere'ye kadar dayandı! Dünya devleri 30 milyon euro ödemeye hazır

Türk futbolunun gelecekteki en iyi oyuncuları arasında gösterilen Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 20 maçta 10 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren genç oyuncunun adı İngiltere'ye kadar uzandı.

ARSENAL, TOTTENHAM VE WEST HAM

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Arsenal, Tottenham ve West Ham, Semih Kılıçsoy'u takip eden çok sayıda kulüp arasında yer alıyor. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu yaz 25-30 M€ civarında bir bedelle transfer olabilir.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEYE NİYETLİ DEĞİL

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istediği için Semih'i bırakmak istemiyor. 1 yıl daha kadroda tutup gelecek yılın sonunda takımdan gitmesine izin verilmesi beklenen Semih için istenen bonservis 38 milyon euro civarında...





