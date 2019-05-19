Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitecek

Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren ve bu sezon sonunda kulüpten ayrılacak Güneş yönetiminde, son 2 sezonda zirvenin gerisinde kaldı. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında olmak üzere üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk ikiye giremedi.

Geçen sezonu 4. sırada bitiren siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un 33. haftası sonunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligin 34. haftasında puan kaybederse ve Trabzonspor da kazanırsa sezonu yine 4. sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Beşiktaş, 4 yıldır görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Süper Lig'de bu sezon 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan siyah-beyazlılar, son haftada Kasımpaşa'yı yense dahi 5 sezonluk kötü grafiği değiştiremeyecek.

Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-2017'de 77 ve 2015-2016'da 79 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip, Slaven Bilic'in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı. Beşiktaş, 2013-2014'te ise 62 puan alabilmişti.