Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la istatistikler de coştu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlı takımın yükselen performansı dikkat çekti. Takımın başında ilk olarak 1 Şubat 2020 tarihinde oynanan Rizespor deplasmanında sahaya çıkan 47 yaşındaki teknik adam, özellikle hücum organizasyonlarıyla takımın daha fazla pozisyon üretmesi üzerinde durdu ve bu taktik de karşılığını verdi. Konyaspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın başında 10. mücadelesine çıkan ve 6. galibiyetini alan Yalçın, kalan 5 haftada da bu istikrarın sürmesini istiyor.

BÜTÜN İSTATİSTİKLER POZİTİF ETKİ GÖSTERDİ

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından gol yollarında daha üretken olan siyah-beyazlılar, özellikle rakip kaleye çekilen şut konusunda önemli bir artış gösterdi. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından maç başına 2.00 puan toplarken, ortalama 2.00 gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın döneminde ise bu rakam 16,33 oldu. Bu istatistikle siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte rakip kaleye her maçta 4 şut daha fazla çekti. Avcı döneminde 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde ise 10 maçta 20 gol buldu.