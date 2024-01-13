Beşiktaş'ta şok üstüne şok! Sadece 15 dakika oynayabildi... Hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir gelişme yaşandı.

AMIR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçta dakikalar 15'i gösterirken, yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Amir'in yerine Fernando Santos, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı oyuna dahil etti.

ABOUBAKAR'DAN DA KÖTÜ HABER

Öte yandan Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.





