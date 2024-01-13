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Beşiktaş'ta şok üstüne şok! Sadece 15 dakika oynayabildi... Hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber

13.01.2024 19:26 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Aboubakar'dan da kötü haber geldi. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir gelişme yaşandı.

Günün Maçları

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19:00 35'
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 0
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük

AMIR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Maçta dakikalar 15'i gösterirken, yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Amir'in yerine Fernando Santos, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı oyuna dahil etti.

ABOUBAKAR'DAN DA KÖTÜ HABER

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Öte yandan Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.

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