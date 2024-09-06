SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Aboubakar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Süper Lig ekibine imzaya gidiyor

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Aboubakar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Süper Lig ekibine imzaya gidiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.09.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Aboubakar takımdan ayrılıyor. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Kamerunlu yıldız oyuncu, Hatayspor'un yolunu tutuyor. Siyah-beyazlılarda lig kadrosuna dahil edilmeyen Aboubakar, yoğun uğraşlar sonucu takımdan gitmeye ikna oldu.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Aboubakar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Süper Lig ekibine imzaya gidiyor
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi sona erdi. Hem saha içi hem de saha dışında sergilediği hareketlerden dolayı kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ SONUNDA GÖNDERDİ

Screenshot_1

Transfer dönemi boyunca Aboubakar'ı takımdan göndermeye çalışan siyah-beyazlı yönetim sonunda Kamerunlu oyuncuyu ikna etti. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Aboubakar, valizlerini topladı.

HATAY'A GİDİYOR

95895c823a9344918716eec0679eef5b

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar, Hatayspor'a 1 yıllığına kiralanıyor. Kiralık sözleşmesi sonunda sözleşmesi biteceği için Aboubakar'ın sözleşmesinden çıkmayı başaran siyah-beyazlılar, maaş anlamında yüklü bir anlaşmadan kurtuldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor aboubakar beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

Rabiot hakkında olay yaratan ifadeler! ''Skandal, utanç verici..."

Rabiot hakkında olay yaratan ifadeler! ''Skandal, utanç verici..."

San Marino, ülke tarihleri boyunca ilk resmi galibiyetini aldı!

San Marino, ülke tarihleri boyunca ilk resmi galibiyetini aldı!

Fenerbahçe'ye İngiliz devinden kötü haber!

Fenerbahçe'ye İngiliz devinden kötü haber!

Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı!

Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.