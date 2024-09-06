Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Aboubakar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Süper Lig ekibine imzaya gidiyor

Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi sona erdi. Hem saha içi hem de saha dışında sergilediği hareketlerden dolayı kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ SONUNDA GÖNDERDİ

Transfer dönemi boyunca Aboubakar'ı takımdan göndermeye çalışan siyah-beyazlı yönetim sonunda Kamerunlu oyuncuyu ikna etti. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Aboubakar, valizlerini topladı.

HATAY'A GİDİYOR

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar, Hatayspor'a 1 yıllığına kiralanıyor. Kiralık sözleşmesi sonunda sözleşmesi biteceği için Aboubakar'ın sözleşmesinden çıkmayı başaran siyah-beyazlılar, maaş anlamında yüklü bir anlaşmadan kurtuldu.