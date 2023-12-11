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Beşiktaş'ta sürpriz Aboubakar kararı! Devre arasında yollar ayrılıyor

11.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla eleştirilerin odağında bulunan Aboubakar için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Başkan Hasan Arat ve kurmaylarının toplantı yaptığı ve yıldız oyuncunun son durumunu masaya yatırdığı öğrenildi.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılabilir. Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen golcü oyuncu için toplantı kararı alındı.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

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Beşiktaş yönetimi golcü oyuncunun performansından memnun değil. Kendisiyle ilgilenen kulüplerin ortaya çıkmasının ardından sahada varlık göstermeyi bırakan Kamerunlu golcü için ayrılık kararı alınması kesin gibi.

TARAFTARLA ARASINDAKİ BAĞLAR KOPTU

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Beşiktaş taraftarı, Aboubakar'ın bu isteksiz tavrı nedeniyle bağları çoktan kopardı. Siyah-beyazlı yönetimin aldığı karara göre, devre arasında golcü oyuncuyla yollar kesin olarak ayrılacak. Yeni forvet için arayışlara başlayan Hasan Arat yönetimi, Aboubakar yerine yıldız bir oyuncu kadroya katacak.

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