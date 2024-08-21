Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi! ''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

ABOUBAKAR'A KAPIYI GÖSTERDİ

Kamerunlu golcü hakkında konuşan Van Bronckhorst, "Aboubakar iyi çalışıyor ve çok iyi bir oyuncu ama onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız" diyerek ayrılmasını istediğini net olarak ifade etti.

MULEKA TRANSFER OLDU

Muleka hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor." dedi. Bu açıklamanın ardından Muleka'nın ayrılığı netleşti.

Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile sözleşme 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.