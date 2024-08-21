SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi! ''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi! ''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.08.2024 21:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılarda kadroda kendine yer bulamayan Aboubakar ile ilgili konuşan Giovanni van Bronckhorst, yıldız oyuncunun takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi! ''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

ABOUBAKAR'A KAPIYI GÖSTERDİ

GVhk2grWwAEJONj

Kamerunlu golcü hakkında konuşan Van Bronckhorst, "Aboubakar iyi çalışıyor ve çok iyi bir oyuncu ama onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız" diyerek ayrılmasını istediğini net olarak ifade etti.

MULEKA TRANSFER OLDU

jackson-muleka-besiktas-1689254052-111456

Muleka hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor." dedi. Bu açıklamanın ardından Muleka'nın ayrılığı netleşti.

Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile sözleşme 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
aboubakar beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer tablosu

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer tablosu

Real Madrid'de gündem Arda Güler!

Real Madrid'de gündem Arda Güler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.