Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile anlaştı. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gedson Fernandes'in Rus ekibine transfer olduğu öğrenildi.

REKOR SATIŞ!

Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için 20+5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Daha önce 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'u Everton'a gönderen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile bu rekoru kırmış olacak.

BİR AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Gedson Fernandes haberinin medyaya düşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.