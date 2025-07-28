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Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin hemen ardından Bakhtiyor Zainutdinov'un da transferi resmen açıklandı.

Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu
Emre Şen

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile anlaştı. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gedson Fernandes'in Rus ekibine transfer olduğu öğrenildi.

REKOR SATIŞ!

Beşiktaş ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro ya Rusya ya transfer oldu 1

Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için 20+5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Daha önce 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'u Everton'a gönderen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile bu rekoru kırmış olacak.

BİR AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Beşiktaş ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro ya Rusya ya transfer oldu 2

Gedson Fernandes haberinin medyaya düşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gedson Fernandes beşiktaş
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