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Beşiktaş'ta tutunamamıştı, geri dönme kararı aldı! İşte Valerien Ismael'in yeni adresi...

09.05.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla galibiyet serisi oluşturan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru göreve getirilen Valerien Ismael ile bu sezonun ortasında yollarını ayırmıştı. Siyah - beyazlılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Fransız çalıştırıcı için flaş bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ta tutunamamıştı, geri dönme kararı aldı! İşte Valerien Ismael'in yeni adresi...

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ve Önder Karaveli ile yollarını ayırdıktan sonra Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş, bu sezona da Fransız çalıştırıcı ile başlamıştı. Siyah - beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından sezon ortasında Ismael ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.

Beşiktaş sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Valerien Ismael için flaş bir iddia gündeme geldi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELDİ

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The Athletic'in haberine göre Valerien Ismael, İngiltere Championship ekibi Watford ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

KISA SÜREDE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

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Fransız teknik adamın son prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içinde Watford'un başına geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan 47 yaşındaki teknik direktör, 8 galibiyet - 7 beraberlik - 3 mağlubiyetlik bir performans gösterdi ve 1.72 puan ortalaması yakaladı.

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