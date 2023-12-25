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Beşiktaş'ta üçüncü Aboubakar dönemi bitiyor!

25.12.2023 18:45 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın yeni adresi yavaş yavaş netlik kazanıyor. Yıldız oyuncunun menajeri, Arabistan ekibi Damac'tan teklif getirdi.

Beşiktaş'ta üçüncü Aboubakar dönemi bitiyor!
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Al Arabiya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Aboubakar'a kancayı taktı. Golcü oyuncuyu transfer edebilmek için görüşmelere başlayan Suudi Arabistan ekibi, devre arasında Aboubakar'ı büyük ihtimalle renklerine bağlayacak.

KEVİN N'KOUDOU FORMA GİYİYOR

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Damac'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou da forma giyiyor. Bu transferde N'Koudou'nun da yardımını isteyen Damac yetkilileri Aboubakar'ı şimdiden ikna etti.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO İSTİYOR

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Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Aboubakar için siyah-beyazlılar minimum 7 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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