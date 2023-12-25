Beşiktaş'ta üçüncü Aboubakar dönemi bitiyor!

Al Arabiya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Aboubakar'a kancayı taktı. Golcü oyuncuyu transfer edebilmek için görüşmelere başlayan Suudi Arabistan ekibi, devre arasında Aboubakar'ı büyük ihtimalle renklerine bağlayacak.

KEVİN N'KOUDOU FORMA GİYİYOR

Damac'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou da forma giyiyor. Bu transferde N'Koudou'nun da yardımını isteyen Damac yetkilileri Aboubakar'ı şimdiden ikna etti.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Aboubakar için siyah-beyazlılar minimum 7 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.





