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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti
Emre Şen

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanda Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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