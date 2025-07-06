Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Antrenmanda Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi.
Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
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