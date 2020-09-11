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Beşiktaş'ta yeni tranfer Montero,Trabzonspor maçında yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.09.2020 18:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Francisco Montero'ya lisans çıkarmamaya karar verdi. Siyah beyazlılarda öncelik, gelecek yabancı oyuncularda olacak.

Beşiktaş'ta yeni tranfer Montero,Trabzonspor maçında yok!

30Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, yeni transfer Francisco Montero'ya lisans çıkarmama kararı aldı. Bununla birlikte İspanyol futbolcu, bordo mavililere karşı forma giyemeyecek.Siyah beyazlılar, önceliği kadroya dahil olacak yabancı futbolculardan kullanacak. Genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı öğrenildi.21 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu, Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Beşiktaş, ligini ilk haftasında 13 Eylül pazar günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.

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