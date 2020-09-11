Beşiktaş'ta yeni tranfer Montero,Trabzonspor maçında yok!

30Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, yeni transfer Francisco Montero'ya lisans çıkarmama kararı aldı. Bununla birlikte İspanyol futbolcu, bordo mavililere karşı forma giyemeyecek.Siyah beyazlılar, önceliği kadroya dahil olacak yabancı futbolculardan kullanacak. Genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı öğrenildi.21 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu, Atletico Madrid'den transfer edilmişti.
Beşiktaş, ligini ilk haftasında 13 Eylül pazar günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.
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