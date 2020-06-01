SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan 2020-2021 sezonu için TFF'ye isim başvurusu

Beşiktaş'tan 2020-2021 sezonu için TFF'ye isim başvurusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2020 18:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna Covid-19 pandemisi ile mücadelede sembol isim olan ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan 2020-2021 sezonu için TFF'ye isim başvurusu

Beşiktaş Kulübü, Koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması adına, 2020-21 futbol sezonuna, hocanın isminin verilmesi için TFF'ye yazılı başvuruda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TLBeşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Bodrum’da kırmızı alarm! '34' ve '06' akını başladı

Bodrum’da kırmızı alarm! '34' ve '06' akını başladı

FETÖ'cü Enes Kanter'den olay hareket!

FETÖ'cü Enes Kanter'den olay hareket!

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Caner Erkin'de '88' paylaşımının altından F.Bahçe çıktı!

Caner Erkin'de '88' paylaşımının altından F.Bahçe çıktı!

Tek pişmanlığım Galatasaray

Tek pişmanlığım Galatasaray

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan 2020-2021 sezonu için TFF'ye isim başvurusu

Beşiktaş'tan TFF'ye isim başvurusu

Beşiktaş ile Beko anlaştığını açıkladı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

Ahmet Nur Çebi: 2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak

Ahmet Nur Çebi'den şok açıklama!

Beşiktaş'tan 'Ruhumuz yeter' projesi

Beşiktaş tribünleri dolduracak!

Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması

Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.