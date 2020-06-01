Beşiktaş'tan 2020-2021 sezonu için TFF'ye isim başvurusu

Beşiktaş Kulübü, Koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması adına, 2020-21 futbol sezonuna, hocanın isminin verilmesi için TFF'ye yazılı başvuruda bulundu.
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