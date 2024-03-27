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Beşiktaş'tan AK Parti BB adayı Ahmet Metin Genç'e suç duyurusu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 17:41
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Beşiktaş, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş'tan AK Parti BB adayı Ahmet Metin Genç'e suç duyurusu

Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurunda bulunduğunu duyurdu. Ahmet Metin Genç, olaylı geçen Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE DE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe de ‘Şike’ ile ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.

Ahmet Metin Genç'in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

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