Beşiktaş'tan Alg Spor futbolcusu için gündem olan iddia! 'Erkeği kadın diye oynattılar' dedi, cinsiyet tartışmaları büyüdü

Kadın futbol ligi eşi görülmemiş bir tartışmayla gündem oldu. Başrolde ise Beşiktaş maçında galibiyet golünü atan Patricia Mingas Afonso Seteco yer aldı.

"ÇOK AYIP YAZIK"

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen Angolalı futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğuna yönelik iddialarda bulundu. Fidan duruma isyan ederek, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği, kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!" ifadelerini kullandı.

"FACEBOOK'TA ERKEK GÖRÜNÜYOR"

Tartışmalara Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül'de katıldı Sarıgül, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.







