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Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi!

07.07.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Bruma'nın ise bu teklife sıcak baktığı ve kendisinin transfer edilmesini istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi!

Beşiktaş'ın PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.İç transferde Atiba, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'la sözleşme uzatan, dış transferde ise ilk imzayı Salih Uçan'a attıran Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, daha önce Galatasaray'da forma giyen PSV'nin Portekizli yıldızı Bruma için görüşmelere başladı.Beşiktaş Yönetimi Bruma'yı kiralık olarak kulübe katmak istiyor. Sözleşmesine satınalma opsiyonu da koydurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, böylece Ghezzal ve Rosier'de yaladığı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

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PSV 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak isteyen Hollanda ekibi ise Bruma'nın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi. 26 yaşındaki futbolcuya İtalya, İspanya ve Türkiye'den tekliflerin de olduğu bu takımlardan birinin de Adana Demirspor olduğu iddia edildi.

"BENİ ALIN"

Hollanda ekibi ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma'nın PSV'den ayrılıp Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Beşiktaş'a haber yollayan yıldız oyuncunun, ''Beni alın. Hatta kulüple anlaşılması durumunda maaşımda indirim yapacağım" dediği aktarıldı.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Bruma
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