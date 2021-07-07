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Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşına inanılmaz zam

07.07.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılar'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas'ın, geçen sezon 15 milyon TL kazanan tecrübeli hocaya güncel kurdan 3 milyon euro ödenmesine karar verdiği belirtildi. Böylece Fatih Terim'in maaşı 30 milyon TL'ye, yani bir anda iki katına çıkmış oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşına inanılmaz zam

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas ve yönetimi, tecrübeli hocanın jestine karşılık verdi.

TERİM BOŞ MUKAVELEYİ İMZALAYIP KULÜBE GÖNDERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

JESTİ KARŞILIKSIZ KALMADI! ÜCRETİ 2'YE KATLANDI

Ancak Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

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3 MİLYON TL İNDİRİME GİTMİŞTİ

Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

GÜNCEL KURDAN 3 MİLYON EURO

Başkan Elmas'ın Terim'e yine 3 milyon euro takdir edeceği fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.

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KAZANCI BİR ANDA 2'YE KATLANDI

Böylece Terim'in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.


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transfer Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
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kimki başkanın maaşını konuşursa o vatan hainidir.konuşulacaksa başkanın maaşını bahşiş olarak gorenler konuşulmalı baskanda hıç bır kulubü kurtarmamalı hatta hıç oralı bıle olmamalı .
GS kulübü dungonun ahırına döndü iki yıldan beri hiç bir başarısı olmayan Teknik direktörün maaşını ikiye çıkarıyor Arda Turan a bitik halde 8 milyon veriyor kulüp ele geçirildi.Keller körler önce ceplerini dolduruyor sonra etrafındakileri aferin sana Burak Elmas bu yıl kulakların çınlaması hiç bitmeyecek emin ol. Yazıklar olsun taraftar yine kanser olacak

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