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Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

Devre arasında forvet hattını takviye etmek isteyen Beşiktaş, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’a son bir teklif götürdü. 33 yaşındaki oyuncuya sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezonu kapsayan bir sözleşme ile yıllık 1.8 milyon Euro sunuldu.

Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş, ligdeki son maçında Alanyaspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kalırken forvet hattındaki sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Sezon başında İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr’a gönderen siyah-beyazlılar, İspanyol forvetin yerini dolduramadı.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Siyah-beyazlı yönetim, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak’tan bordo-mavili kulüpten alacaklarına karşılık bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi. Tarafların sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda karşılıklı olarak beklentilerini masaya yatırdıkları belirtildi. Trabzonspor’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Burak, sezon başına 3 milyon 550 bin Euro nakit ücret alıyor.

YILLIK 1.8 MİLYON EURO
Siyah-beyazlıların ise oyuncuya sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Burak’ın düşünmek için süre istediği belirtilirken, teknik direktör Şenol Güneş’le çalışacak olmanın yanı sıra Avrupa’da oynama ihtimalinin bulunmasının da oyuncunun siyah-beyazlılara olumlu yaklaşmasında önemli etkenler olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz Trabzonspor Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
burak yılmazın yeri galatasaray
Beşiktaş'ı kaşıntı tuttu herhalde. Bu adamı bedava verseler alınmaz. Karakter yok bir kere Beşiktaş'a da yakışmaz. Bırakın karaktersizlerin toplandığı Başşakşehire gitsin.
Salakça bir iş olur
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