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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz transferine şartlı onay

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın, Trabzon’dan bonservisini alıp gelmesi halinde 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağlayacağı ileri sürülüyor.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz transferine şartlı onay

Cenk Tosun’u Everton’a sattıktan sonra kadrosuna kattığı Vagner Love, Larin gibi forvetlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş’ın sezon başında transferi direkten dönen Burak Yılmaz’dan vazgeçmediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’da kadro dışı bı- rakılan 33 yaşındaki golcü için Bordo-Mavili yönetimle temasa geçip olumsuz rapor almasının ardından yeni bir planı ortaya koydu. Yönetim, alacaklarını tahsil etmek için Futbol Federasyonu’na başvuran Burak Yılmaz’ın bonservisini almasını bekleyecek. Burak, eğer bonservisini alırsa hemen kendisi ile sözleşme imzalanacak. Kartal’ın Trabzonspor’da 3.7 milyon euro alan Burak’a senelik 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

(STAR)

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