Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Eski yıldızıyla anlaştı! Önce futbolcu olacak sonra sportif direktör...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 7 puanla milli araya giren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı futbolcu olarak kadroya dahil olacağı belirtildi.

SEZON SONUNDA SPORTİF DİREKTÖR

Sezon sonunda yapılacak Beşiktaş - Napoli hazırlık maçıyla jübilesini gerçekleştirecek olan İnler'in gelecek sezon itibariyle Beşiktaş Sportif Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

