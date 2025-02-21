Beşiktaş'tan derbinin hakemi için flaş talep! Galatasaray-Fenerbahçe maçına atanan yabancı hakemi istediler...

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından mikrofonların başına geçen başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

"AYNI HAKEMİ HEM GALATASARAY HEM DE FENERBAHÇE MAÇINDA İSTİYORUZ"

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!"

“YAZ DÖNEMİ İÇİN ŞİMDİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

“Yaz dönemi için şimdiden çalışmaya başladık. Planımız var, buna bağlı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı hep beraber izleyeceğiz. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşülmez. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin."